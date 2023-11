Cerveja artesanal para iniciantes: saiba por onde começar a degustar a bebida

As cervejas artesanais são um grande sucesso no Brasil há alguns anos e, apesar de apresentarem alguns ingredientes que também compõem a bebida convencional, como água, lúpulo, malte e levedura, essas bebidas trazem uma mistura de sabores ácidos, amargos, doces, com cores e aromas diferentes.

A cerveja artesanal ainda envolve a parte de degustação. Para quem deseja começar a degustar a bebida é recomendado que inicie pelos tipos Pilsen e Lager, caracterizados pela cor clara e leve, com notas suaves de malte, conforme explicou o o gerente de produção da Cervejaria do Grupo EZOS, Edimar Kalfeld, ao portal Litoral Sul.

Após o paladar se acostumar com a cerveja, a recomendação é que siga para outros tipos, como a IPA, que apresenta uma quantidade maior de lúpulo, sendo ele o grande centro das atenções, trazendo amargor persistente e aromas frutados, cítricos e resinosos

Receitas testadas e aprovadas

