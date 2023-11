É possível reproduzir cerveja em casa? Cervejeiros testam receitas renomadas

É comum que cervejarias divulgam suas receitas, porém, recentemente, houve um aumento de cervejarias renomadas divulgando suas fórmulas. Seja por transparência ao consumidor, para incentivar cervejeiros caseiros, ou pelo marketing, essas receitas têm dado o que falar.

Por isso, o Paladar convidou alguns cervejeiros caseiros para tentar reproduzir as fórmulas das cervejas BrewDog Punk IPA, Bodebrown Perigosa, Toast Ale e Bohemia 14-Weiss.

O processo de fazer cerveja pode ser relativamente simples, mas ter uma boa cerveja feita em casa requer esforço, desde a compra dos insumos até a espera para saber se a cerveja ficou bebível ou minimamente parecida com a receita original.

Para os cervejeiros convidados, o maior segredo para reproduzir a bebida está na técnica e no conhecimento aplicados na produção.

Para saber o resultado do teste das receitas e se as cervejas produzidas em casa ficaram parecidas com as originais, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

