Pesquisa revela de qual país é a cerveja mais cara do mundo; conheça

As cervejas são tão populares que facilmente são alvos de pesquisas sobre seus principais aspectos, e o preço é um deles. A Bountii, um site que aborda sobre valores, revelou que a cerveja mais cara do mundo é dos Emirados Árabes Unidos, custando aproximadamente £8,51 o litro (aproximadamente R$ 54,46).

Apesar de ser a campeã nesta lista, outros países também ocupam posições próximas: a Noruega (£ 7,44; aproximadamente R$ 47,62) aparece como a segunda colocada e Israel (£ 6,42; aproximadamente R$ 41,09) fecha a classificação das cervejas mais caras do mundo segundo o portal The Sun.

O site também elegeu os países que vendem as cervejas mais baratas do mundo, e a Nigéria ficou em primeiro lugar por uma produção antiga, especificamente de 1949, e popular entre os moradores do país.

Cerveja frutada já fazia sucesso em 1840

Embora hoje as cervejas frutadas sejam encontradas em bares, mercados e restaurantes, ela já fazia sucesso há muitos anos atrás.

No Rio de Janeiro, uma produção preparada com sementes de melancia e com um resultado refrescante no paladar possivelmente chegou a aparecer no Diário do Rio de Janeiro. Confira detalhes dessa história.

Melhor cerveja puro malte

Ficou com vontade de tomar cerveja? Compre a melhor marca de cerveja puro malte do mercado. O Paladar testou 13 cervejas vendidas nos supermercados e avaliou cada uma delas às cegas, ou seja, com as amostras separadas e não identificadas, considerando textura, aroma e sabor entre os critérios de avaliação. Confira o teste completo neste link.

Jurado avalia uma das 13 marcas de cerveja puro malte durante o teste de Paladar Foto: Daniel Teixeira

GELA Cooling

Dizem que cerveja boa é cerveja gelada. Você já pensou em conseguir resfriar a bebida em 12 minutos? Essa é a função do GELA Cooling, uma espécie de máquina que funciona como um freezer potente que resfria a bebida em tempo recorde. É muita tecnologia envolvida. Entenda.