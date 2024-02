A melhor cerveja do mundo é de origem brasileira

Sabe-se que o Brasil é um dos lugares em que mais se consome cerveja no mundo, mas o país também se destaca na produção, sendo muito bem representado na última edição do World Beer Awards, promovida anualmente em Londres, capital do Reino Unido.

Na última edição, o título de Melhor do Mundo na categoria Bitter, onde concorrem cervejas de teor alcoólico acima de 5,5%, foi para o selo Ashby, com a linha British Strong Ale, fabricado em Amparo, no interior de São Paulo.

Feita com quatro tipos de lúpulo e malte, a Ashby British Strong Ale chama atenção pelo sabor com notas acentuadas de frutas amarelas e amêndoas, e qualidade é o carro-chefe da marca, que também emplacou medalhas de prata e bronze para outras três linhas - prata para Ashby Weiss, bronze para Ashby American Pale e para Ashby Pilsen.