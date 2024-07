‘Cervejas frutadas’ já faziam sucesso no século XIX; entenda

Hoje, as cervejas frutadas são um sucesso em restaurantes e bares, apreciadas por seu sabor único que destaca a essência das frutas utilizadas em sua composição. Porém, essa inovação no mercado de bebidas não é algo tão recente quanto parece.

No século XIX, uma cerveja de fruta brasileira já encantava o público do Rio de Janeiro. Anunciada no Diário do Rio de Janeiro, essa bebida se destacava pela sua excelência, apesar de deixar dúvidas sobre sua composição exata e a origem das frutas utilizadas.

Pesquisas do portal Comer História sugerem que essa bebida era conhecida popularmente como “a orchata”, vendida por José de Souza Silva Braga na Praça da Constituição desde 1840. Inspirada em uma bebida não alcoólica tradicional da Espanha, José de Souza substituiu a cevada por sementes de melancia, criando uma nova versão refrescante que conquistou os cariocas.

A cerveja de fruta brasileira anunciada na época pode ter sido essa versão inovadora, indicando que o uso de frutas em cervejas já era uma prática explorada há mais de um século.

Cervejas frutadas no mercado atual

Na época, a cerveja composta por frutas podia até ser uma novidade. Mas, atualmente existem algumas encontradas em restaurantes e estabelecimentos, se destacando por realçar os sabores do fruto na composição.

Para chegar em uma prateleira e ser posta à venda, ‘‘toda a fruta é aproveitada’'durante o processo de fabricação, como explica o cervejeiro Beto Tempel. Conheça 7 cervejas frutadas.

Copos e tacas com as cervejas frutadas Foto: DANIEL TEIXEIRA

