Cerveja sem glúten: qual foi a 2ª melhor marca eleita por especialistas?

Na matéria de Danielle Nagase, com o título ‘Qual é a melhor cerveja sem glúten do mercado?’, a Michelob Ultra foi classificada por especialistas como a 2ª melhor marca de cerveja sem glúten do mercado.

A segunda colocada apresentou aroma frutado e sabor característico leve, além de alta carbonatação e corpo baixo. Alguns jurados consideraram que a bebida poderia ter mais personalidade.

Para chegar a essa conclusão, a degustação promovida pelo Paladar aconteceu às cegas, assegurando que as amostras não fossem identificadas. Desta vez, o intuito foi identificar as marcas deste tipo de cerveja disponíveis aos consumidores.

Os especialistas destacaram um ponto crucial, explicando que o diferencial da cerveja sem glúten está em sua composição, que envolve a adição de enzimas ou a substituição da cevada. Leia o conteúdo completo.