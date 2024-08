World Beer Awards 2024 elege a cervejaria mais premiada do Brasil

As cervejas são populares em todo o mundo, e um concurso internacional busca valorizar sua produção e comercialização. Este ano, o World Beer Awards elegeu a Cervejaria Stannis como a cervejaria mais premiada do Brasil.

Esse reconhecimento veio logo depois da cervejaria conquistar um número significativo de medalhas de ouro, prata e bronze ao longo dos anos, totalizando 16 medalhas que destacam tanto a cervejaria e suas produções quanto o Brasil no ramo cervejeiro.

‘‘Do lúpulo ao malte, nossa equipe não brincou em serviço e mostrou que aqui em Stannis não se faz só cerveja, se faz arte em forma de bebida’', descreveu um texto divulgado no site da Cervejaria Stannis sobre a conquista.

Cervejas premiadas da Cervejaria Stannis

Cervejas bronze

St. Paddy’s - Imperial Stout

Scarlett Flanderss - Flanderss Red Ale

Mamma Sour - Flavoured Wild & Sour Beer

Cervejas prata

Jaras Lager - Vienna

Stannislau’s Reserve - Barley Wine

Omama Lila - Strong

Strong Nataly - Belgian Style Strong

Cervejas ouro

Dear Paula - American Style

Brigit Ale - Amber (Incl. Irish Reds)

St. Cecília - Flavoured Beer

Stannis Pilsner - Classic Pilsener

Antonieta Porter - Smoke

Gold Amélia - Belgian Style Ale

Black Dandara - Black

Goddess Calíope - Lambic

Melhor cerveja do mundo no estilo Sour & Wild Beer Lambic é da Cervejaria Stannis

Entre diversos rótulos avaliados no World Beer Awards no estilo Sour & Wild Beer Lambic, a Goddess Calíope, da Cervejaria Stannis, ficou em primeiro lugar como a melhor cerveja do mundo nesse estilo.

Esse resultado no mês de agosto fez com que a Goddess Calíope aumentasse o número de medalhas da cervejaria (16) e se tornasse a última cerveja premiada dessa marca até então.

World Beer Awards

O World Beer Awards ocorre anualmente e contempla diversas cervejas de países ao redor do mundo, considerando principalmente ingredientes, sabor e estilo de cada uma delas.

As cervejas são avaliadas primeiro dentro de cada país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo. Com resultados promissores, foi possível eleger a cervejaria mais premiada do Brasil.