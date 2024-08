Como saber se a cerveja artesanal é de boa qualidade?

A cerveja artesanal de boa qualidade está se popularizando cada vez mais no Brasil. Embora compartilhem alguns ingredientes com as cervejas convencionais, como água, malte, lúpulo e levedura, essas cervejas artesanais se destacam por sua tradição, criatividade e qualidade superior.

Segundo especialistas no assunto, os estilos mais procurados dessas cervejas são: IPAs, Pilsen e Sours. Cada uma vai trazer uma variedade de aroma e sabor diferente. Carlos Lima, da TapTap, explicou que a melhor forma de se produzir uma cerveja artesanal é brincando com os sentidos. “A cerveja artesanal deve mostrar seu valor antes mesmo de ser bebida. A sensação na boca, seja refrescante ou aveludada, é algo que deve ser apreciado”, disse.

Além disso, quando se brinca com os sentidos, o sensorial das pessoas entra em cena. Dessa forma, a alta qualidade dos ingredientes também vai influenciar na diversidade de estilos.

Segundo Rafael Soares de Souza, da Cervejaria Central, os iniciantes devem ler sobre estilos e aromas, mas o mais importante ainda é experimentar. “Cada visita a uma cervejaria artesanal deve ser encarada como uma chance para descobrir novos sabores e aromas”, explicou.

Quais são as características de uma boa cerveja artesanal?

Cerveja artesanal da Taptap

Segundo os especialistas uma boa cerveja apresenta cinco características essenciais:

Aparência Sabor Corpo Aroma Conjunto

Omar Sabbag, da Brass Brew, explicou que depois que aprendemos a apreciar esses detalhes, fica claro que essas características únicas não estão presentes nas outras cervejas.

Empório Alto de Pinheiros

Não sabe onde beber uma cerveja artesanal em São Paulo? Que tal duas indicações? Em primeiro lugar, a Empório Alto de Pinheiros que combina bar, restaurante e mercearia, oferecendo boas bebidas em um ambiente agradável.

Tap Tap

Agora que você já sabe as características para uma boa cerveja artesanal pode tirar suas próprias conclusões. Então, nossa outra alternativa de local espalhado por São Paulo é a Tap Tap.

Esse estabelecimento oferece uma experiência única com cervejas, combinando produtos exclusivos, artesanais e de pequenos lotes. Que conhecer mais lugares? Confira a matéria completa neste link.