O verão chegou e a maioria dos brasileiros concorda que o clima quente pede uma cervejinha. As mais tradicionais, você provavelmente já conhece, e são hit o ano inteiro. Mas os dias de calor intenso são propícios também para degustar as cervejas com frutas. Na verdade, elas não são exatamente uma novidade, afinal as cervejas especiais, desenvolvidas em grande parte por cervejarias artesanais, contam com muitos fãs apaixonados em todo Brasil, mas as novidades nesse segmento vêm fortalecendo o interesse pelas cervejas frutadas.

Para entender melhor a tendência, conversamos com o mestre cervejeiro e sócio da Trilha Cervejaria, Beto Tempel, que explicou também como é a produção deste tipo da bebida.

Como são feitas as cervejas frutadas?

Assim como em todas as versões, as cervejas com frutas têm o mosto feito a partir de maltes como os de cevada, trigo, aveia ou centeio. A primeira diferença é o açúcar da fruta - seja em alta ou média quantidade - que será fermentado com o resto dos componentes da bebida. Então toda cerveja com frutas tem uma parte de, pelo menos, 10% do volume de fruta fermentada.

Tempel ressalta que toda a fruta é aproveitada - desde o sabor, aroma e até a cor - para que, desta forma, seu gosto esteja presente quando a pessoa beber e não ficar somente no rótulo do produto. “A amora é uma fruta que mancha tudo, então traz um aspecto que é totalmente não óbvio num universo de cervejas. Já quando você pensa em maracujá, é uma fruta super azeda, então fica estranho se a bebida não for azeda”, exemplifica.

Outro ponto que leva bastante atenção para a criação de sabores é o lúpulo, que, por sua vez, também tem que combinar com a fruta escolhida. “Há mais de 70 variedades de lúpulo e cada uma oferece aspectos sensoriais próprios - que podem, ou não, levar mais complexidade à bebida. Alguns são cítricos, outros de frutas tropicais, há aqueles que dão aroma de coco ou de abacaxi. Existem também os com aroma de madeira, de especiarias, aromas herbais, de pinho, enfim, um universo super amplo”, conta.

Conheça mais sobre as cervejas frutadas

E já que Beto é dono da Trilha Cervejaria, que possui vários sabores de cerveja com fruta, aproveitou para indicar alguns rótulos que valem a pena experimentar para entender melhor sobre este tipo de produto. Vale lembrar que o processo é uma excelente oportunidade para que os amantes de cerveja possam apurar seu paladar e conhecer novos tipos da gelada; e para os que não são tão fãs da bebida possam apreciar novos sabores e até descobrir um novo gosto pela bebida, já que, segundo o profissional, elas saem do contexto de cervejas mais óbvias, como lager e ipa.

De estilo alemão clássico, mas com tempero brasileiro, a cerveja leva uma dose bem generosa de manga fresca, 5% de álcool, é super refrescante e fácil de beber Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Uppumango: De estilo alemão clássico, mas com tempero brasileiro, a cerveja leva uma dose bem generosa de manga fresca, 5% de álcool, é super refrescante e fácil de beber. O que faz com que ela se destaque é a fermentação ácida, um pouco diferente das tradicionais, que confere a ela um sabor levemente azedo. Além disso, esta cerveja leva sal, pois é feita em uma região da Alemanha onde a água é mais salgada. Uma opção deliciosa para dias quentes de verão.

Com amoras orgânicas vindas da Serra da Mantiqueira, esta cerveja tem 5% de álcool, possui certa acidez e é uma opção perfeita para os dias quentes Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Faun’Amora: Com amoras orgânicas vindas da Serra da Mantiqueira, esta cerveja tem 5% de álcool, possui certa acidez e é uma opção perfeita para os dias quentes. Além disso, acredite ou não, ela é uma ótima opção para quem curte espumantes, já que tem o gostinho da fruta bem presente e não se parece tanto com as cervejas tradicionais.

Usando a uvaia - uma fruta típica da Mata Atlântica - o restaurante Lobozó, junto com a Trilha Fermentaria, criou esta cerveja bem sequinha, de corpo leve e com sabor e aroma intensos da uvaia Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Lobozó: Usando a uvaia - uma fruta típica da Mata Atlântica - o restaurante Lobozó, junto com a Trilha Fermentaria, criou esta cerveja bem sequinha, de corpo leve e com sabor e aroma intensos da uvaia. Ela segue características bem tradicionais das de estilo belga feitas à base de trigo, também conhecidas como witbier.

A cerveja de goiaba é uma juicy ipa, com uma pegada um pouco mais amarga, corpo mais cremoso e possui 7% de álcool Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Julieta: A cerveja de goiaba é uma juicy ipa, com uma pegada um pouco mais amarga, corpo mais cremoso e possui 7% de álcool. Além disso, contém alguns lúpulos de aromas frutados e tropicais que complementam o gosto da fruta fresca.

Uma cerveja triple sour que sai bastante do comum por possuir 10,5% de álcool e conter pêssego, manga e maracujá frescos em seu sabor Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Euforia de Frutas Amarelas: Uma cerveja triple sour que sai bastante do comum por possuir 10,5% de álcool e conter pêssego, manga e maracujá frescos em seu sabor. A famosa cerveja perigosa, pois lembra um suco ou vitamina e não parece possuir a quantidade de álcool que verdadeiramente tem. Para quem quer sair do lugar comum do mundo das cervejas, esta é uma ótima opção pois é extremamente saborosa e divertida.

Esta cerveja passa de 18 a 30 meses envelhecendo em barris que armazenavam vinhos Syrah Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Flanders Cereja: Esta cerveja passa de 18 a 30 meses envelhecendo em barris que armazenavam vinhos Syrah. Por isso, tem notas de vinho, amadeiradas, de baunilha, frutas vermelhas e ainda possui aquele gostinho de cereja, já que leva cerejas chilenas na composição.

Uma cerveja sour com sabor de maracujá. Extremamente refrescante, com muito suco da fruta fresca e acidez média. Ótima opção para quem gosta de algo mais azedinho Foto: Daniel Teixeira | Estadão





Mamangava: Uma cerveja sour com sabor de maracujá. Extremamente refrescante, com muito suco da fruta fresca e acidez média. Ótima opção para quem gosta de algo mais azedinho.

