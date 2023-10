Chef Argentina é premiada como Ícone da América Latina pelo 50 Best

Desde sua infância, Dolli Irigoyen teve acesso a produtos excepcionais da Argentina, pois cresceu entre pomares e fazendas leiteiras em General Las Heras, uma cidade localizada a menos de 70 quilômetros de Buenos Aires. Enquanto caçava lebres e colhia milho doce ao lado de sua família, seria difícil prever o impacto que essa experiência inicial teria na vida da cozinheira, que agora é reconhecida como uma das mais icônicas de todo o continente latino-americano.

Após uma breve experiência como professora de escola primária, Irigoyen iniciou um negócio de assar e vender bolos para restaurantes locais a partir de sua própria casa - ela tinha 25 anos e era mãe de dois filhos. Logo foi convidada para assumir o restaurante do clube esportivo local e começou a descobrir as alegrias de trabalhar com agricultores locais.

Atualmente, após 50 anos de carreira, Irigoyen mantém a mesma energia que tinha quando era uma simples padeira caseira. Depois de possuir brevemente um restaurante em Buenos Aires até 1998, ela agora trabalha em um espaço conhecido como Espacio Dolli, que conta com uma cozinha experimental, escola de culinária, espaço para eventos, biblioteca e loja. Ela também é jurada em programas de TV como MasterChef Celebrity Argentina e Bake Off Argentina, e presidiu o comitê argentino na competição internacional de culinária Bocuse d’Or.

Mas a chef nunca se cansou de cozinhar. Viaje pela Argentina e talvez você ainda a encontre aparecendo em restaurantes por todo o país ao lado de chefs famosos, degustando em mercados locais e explorando campos agrícolas. Em outras ocasiões, estará cozinhando para celebridades no Latin Grammy Awards, mas é justamente essa combinação única que a torna a vencedora do prêmio Icon Award 2023.

