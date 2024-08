A chef brasileira Alessandra Montaigne, que está brilhando na França com seus restaurantes Nosso e Tempero, além de fazer parte de um projeto gastronômico no Museu do Louvre, também é uma das estrelas da cozinha nos Jogos Olímpicos de Paris.

Olimpíadas de Paris 2024

Junto com outros profissionais renomados da gastronomia, a chef preparou refeições para os atletas da equitação ao longo de três dias de competição. A média é que tenham sido feitas cerca de de 600 refeições durante o período.

“Foi de longe a experiência mais incrível em um evento que tive na vida. Preparei um raviole de lagosta com bisque que foi muito elogiado”, contou Alessandra à jornalista Gisele Rech, do blog Viagem Gastronômica, no Paladar.

“Chorei de emoção no metrô depois da medalha (de prata) do francês Stéphane Landois no hipismo. Fiquei pensando no quanto esse país tem me dado, do quanto foi incrível a experiência de participar dos jogos”, completou.

PUBLICIDADE

Quem é Alessandra Montagne?

A chef comanda dois estabelecimentos do 13º arrondissement parisiense – o restaurante Nosso e o bistrô-mercearia Tempero. Nascida no bairro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Alessandra foi criada numa cidadezinha sem energia elétrica, nos confins de Minas Gerais.

Há 23 anos na França, ela formou-se na escola culinária Jean Drouant e estagiou em cozinhas como Ze Kitchen Galerie e Yam’Tcha.

Projeto no Louvre

Em dezembro do ano passado, o chef mais estrelado do mundo, o francês Alain Ducasse, assumiu o projeto da nova proposta culinária para o Museu do Louvre e escolheu Alessandra para acompanhá-lo na nova experiência gastronômica.

PUBLICIDADE

Agora, a chef brasileira Alessandra Montagne divide o trabalho do Louvre com os renomados padeiros Pascal Rigo e Arnaud Chevallier; os chefs estrelados Florent Ladeyn e Vivien Durand; e a melhor chef confeiteira do mundo, eleita em 2019, Jessica Préalpato, conforme aponta o portal francês Neo Restauration.