Saiba quem é a chef brasileira que vai comandar o restaurante do Museu do Louvre em Paris

O restaurante do Museu do Louvre, na capital da França, deu início a uma nova experiência gastronômica que conta com a participação de grandes chefs selecionados por Alain Ducasse, visando “recuperar o sabor original dos produtos”.

Entre os participantes do projeto de nome Musiam Paris está a chef franco-brasileira Alessandra Montagne, que comanda dois restaurantes em Paris, o Nosso e o Tempero. Nascida no bairro do Vidigal, no Rio de Janeiro, Alessandra formou-se na escola culinária Jean Drouant e estagiou em cozinhas como Ze Kitchen Galerie e Yam’Tcha.

Agora, ela divide a cena do Louvre com os renomados padeiros Pascal Rigo e Arnaud Chevallier; os chefs estrelados Florent Ladeyn e Vivien Durand; e a melhor chef confeiteira do mundo, eleita em 2019, Jessica Préalpato, conforme aponta o portal francês Neo Restauration.

Receitas testadas e aprovadas

