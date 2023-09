Chef da ‘carne de ouro’ no Brasil? Descubra os planos do chef Salt Bae para o país

Em uma recente enquete realizada em suas redes sociais, Nusret Gökçe, mais conhecido como Salt Bae, gerou expectativas ao revelar a intenção de abrir um restaurante em São Paulo. A enquete, que atraiu mais de dez mil comentários, demonstra o interesse do público brasileiro em acolher uma filial de sua famosa rede de steakhouses, a Nusr-Et.

Salt Bae é um chef e restaurateur turco que ganhou fama mundial em janeiro de 2017, quando sua inovadora técnica de preparo e tempero de carne se tornou um meme viral na internet. Ele é proprietário de 22 restaurantes ao redor do mundo, incluindo um no Catar, onde oferece pratos luxuosos, como uma carne coberta de folha de ouro, que pode custar até R$ 9 mil.

Durante a Copa do Mundo, seu restaurante no Catar foi visitado por celebridades do futebol como Éder Militão, Gabriel Jesus e Ronaldo Fenômeno, que aproveitaram a ocasião para saborear a renomada carne de ouro. Apesar do entusiasmo gerado pela enquete, até o momento, de acordo com o Globo, não há confirmação oficial sobre a abertura de um restaurante da rede Nusr-Et no Brasil.

