Chef divide opinião do público ao inaugurar sabor de pizza bem incomum

A Itália é considerada uma referência mundial quando falamos da produção de comidas que envolvem massas, inclusive a pizza. Por meio de uma receita nada tradicional, o pizzaiolo Gino Sorbillo simplesmente causou um reboliço gastronômico e popular na região de Nápoles ao divulgar um novo sabor de abacaxi na ‘Pizzeria Presepe Napoletano Ostaria’.

Pelo vídeo, dá para enxergar o sabor apetitoso de mais de um tipo de queijo resguardados pela borda avantajada, além do acréscimo de manjericão e a finalização com abacaxi - fugindo completamente dos ingredientes habituais entre os pizzaiolos do país.

Em entrevista à CNN Travel e apostando na expansão desse sabor, Gino Sorbillo revelou que “quis colocar esses ingredientes controversos” na composição da pizza e se dedicou para compor os preparos da intitulada “Margherita con Ananas”.

Culturalmente falando, as tradições da Itália podem ter ampliado a divisão do público e de chefs da mesma área - até porque, em comparando com o Brasil, mudanças gastronômicas são bem aceitas e se tornam populares nos restaurantes.