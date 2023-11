Padocaria 2023: Confeitaria vence na categoria de ‘melhor pizza de padaria’

No evento Padocaria 2023, dedicado a reconhecer as melhores padarias de São Paulo, a Confeitaria Vera Cruz foi premiada com o primeiro lugar na categoria “Melhor Pizza de Padaria”.

Além da Confeitaria Vera Cruz, a Padaria e Confeitaria Palmeiras e a Padaria Europão também foram reconhecidas, ocupando respectivamente o segundo e terceiro lugares na mesma categoria. A competição evidenciou o alto padrão e a qualidade das pizzas produzidas pelas padarias de São Paulo.

Esses prêmios fazem parte de uma série de categorias avaliadas no evento Padocaria 2023, que busca celebrar e reconhecer a excelência das padarias em toda a cidade de São Paulo. Para acompanhar os resultados dos demais segmentos, acesse a matéria completa de Matheus Mans, do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

