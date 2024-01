Chef Jacquin encanta ao aparecer em vídeo especial com os filhos gêmeos na França

A esposa de Érick Jacquin está publicando no Instagram fotos e vídeos de momentos especiais com seus filhos gêmeos e o Chef, mostrando que a família aproveitou as férias para visitar a França.

Durante esses dias, Rosângela Jacquin compartilhou parte dos dias em família, publicando cliques do marido e dos filhos, além de toda a diversão na neve - já que lá, as temperaturas estão baixas.

Jacquin, esposa e os filhos de férias na França Foto: @rosangelajacquin

Érick Jacquin, esposa e filhos gêmeos na França Foto: @rosangelajacquin

Érick Jacquin de férias na França com seus filhos e esposa Foto: @rosangelajacquin

Mas, essa não é a primeira vez que a família visita a França. Em outras férias do Chef, todos aproveitaram para viajar novamente para o país e passear por lugares históricos, além de visitar as praias e restaurantes renomados. Relembre: