MasterChef 2023: relembre 3 pratos que impressionaram Jacquin

Jurado do reality show culinário mais popular do Brasil há 10 anos, Érick Jacquin divide a fama de bravo com seu colega Henrique Fogaça, e é muito criterioso e sincero ao pontuar os êxitos e os defeitos de cada prato avaliado.

Em 2023, o francês atuou nas três temporadas do programa (MasterChef amadores, MasterChef Profissionais e MasterChef+), e foi surpreendido positivamente pelas receitas de alguns competidores. Relembre três pratos que moveram o coração (e o estômago) do chef:

Zampone com purê de batatas e lentilha

Na semifinal da 10ª temporada, o desafio foi preparar um embutido chamado Zampone, e o destaque da noite foi de Wilton, que arrancou um “c’est pas mal” do chef na degustação.

Biscoito natalino de chocolate amanteigado

No terceiro episódio do MasterChef+, o desafio foi em grupo, e os times tiveram de produzir biscoitos temáticos com chocolate. A equipe azul foi melhor avaliada e fez Jacquin lamber os dedos ao romper um elogio: “Maravilhoso!”.

Ravioli de couve recheado com casca de banana

No sexto episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, Yuri impressionou com seu prato delicado e saboroso. “Eu acho que você aproveitou dessa prova como pouca gente sabe fazer”, elogiou Jacquin.