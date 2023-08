Chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça, conta como se apaixonou pela culinária

Janaína Torres Rueda esteve presente no Provoca, programa de Marcelo Tas, na terça-feira (22). Ela está a frente da A Casa do Porco e Merenda da Cidade, e revelou como se interessou pela comida e as influências que teve de sua mãe. A cozinheira nasceu no Brás, localizado no centro de São Paulo, e sempre esteve perto de restaurantes e sentia cheiro de comida o tempo inteiro.

Apesar de estar a frente de grandes restaurantes, ela revela que prefere ser chamada de cozinheira, ao invés de chef. No programa, ela conta que desde muito pequena já vendia sanduíches na rua, E sua paixão por comida, teve inicio por sentir o cheiro de comida em sua casa o tempo inteiro.

Janaína conta que ser cozinheira é uma profissão, e chefiar é quando está liderando a cozinha. Mas, ela prefere ser chamada de cozinheira por ser um nome mais agradável e que se sente mais confortável. Outra influência para a escolha de carreira foi a mãe, que trabalhou na cozinha de casas históricas de São Paulo, como o Hippopotamus e o The Gallery. Confira a entrevista: