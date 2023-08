Chef d’A Casa do Porco conta quais pratos não come de jeito nenhum

Jefferson Rueda, chef do renomado restaurante “A Casa do Porco”, que é o mais premiado do Brasil, tem padrões claros quando se trata de sua culinária.

Em entrevista para o Valor Econômico, o chef conta que valoriza o equilíbrio e a precisão nos pratos. Para Rueda, o ponto certo é essencial, seja em termos de tempero ou de cozimento.

Ele se incomoda com erros comuns no dia a dia da cozinha, como pratos que estão sem sal ou excessivamente salgados.

Além disso, a carne fora do ponto é outro ponto de discórdia para ele. E quando se trata de macarrão, ele tem uma opinião firme: nada de macarrão molenga!

Se no passado ele se mantinha em silêncio ao encontrar esses erros em restaurantes, hoje ele não hesita em dar feedback, sugerindo, por exemplo, que o cozinheiro deixe a massa cozinhar um minuto a menos do que o indicado na embalagem.