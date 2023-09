Chef Rodrigo Oliveira dá dicas práticas para fazer as crianças comerem melhor

Rodrigo Oliveira é o chef do premiado restaurante Mocotó, localizado em São Paulo. Além disso, ele é pai de cinco filhos e procura sempre oferecer uma alimentação saudável, com bastante variedades para os filhos, mas que ainda facilitem o dia a dia no lar. Para a Band, ele contou que os filhos têm personalidades muito diferentes e precisa estabelecer regras.

Então, para organizar as refeições, o chef prepara um menu do dia para toda a família, e arruma a mesa inteira para todos. Além disso estabelece, que se a criança não gostar de um prato, ele precisa substituir por outro, escolhendo um dos vegetais. Ele considera que isso é fundamental para o desenvolvimento da criança.

Rodrigo Oliveira não dispensa um bom café da manhã com os filhos. Ele, inclusive, faz questão de incluir as crianças no preparo dos pratos. Confira a matéria completa do chef:

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O dadinho de tapioca a gente já sabe que é sucesso, mas para variar os preparos da sua casa, o Paladar disponibiliza um cardápio virtual com receitas testadas e aprovadas. Confira aqui!