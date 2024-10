Chefs indicam os 3 melhores restaurantes japoneses de São Paulo; confira quais

São Paulo oferece uma diversidade impressionante de restaurantes japoneses, que vão dos mais tradicionais na Liberdade, passando por estabelecimentos modernos com omakases concorridos, até opções mais inusitadas, como izakayas e casas de chá.

Na hora da escolha do melhor lugar, muitas coisas são levadas em consideração, desde o ambiente, a localização, o menu, a aparência e o sabor das comidas.

Para a especialista, Hyssa Abrahim do Varal Bar, os melhores lugares são aqueles que o ambiente te transposta para longe da capital e você consegue apreciar o melhor da comida japonesa, com no caso do restaurante Hamatyo, localizado em Pinheiros.

Pensando nisso, o Paladar pediu para que chefs de grandes restaurantes de São Paulo escolham seus restaurantes japoneses preferidos. São opções que acompanham a diversidade da cidade e que mostram como há qualidade de sushis, sashimis, chás. Confira mais opções abaixo:

Sushi Vaz

PUBLICIDADE

Segundo o chef Bruno Hoffmann da Benjamin Osteria Moderna, o Sushi Vaz, localizado na Bela Vista, apresenta pratos saborosos, produtos de alta qualidade, com uma técnica incrível e com um bom custo-benefício, o que torna tudo ainda mais interessante para mim.

Goya

Enquanto o chef Fred Caffarena da Make Hommus. Not War, escolheu o restaurante Goya, segundo o especialista, o lugar que é comandando por Uilian Goya apresenta uma preocupação com técnicas e os detalhes de cada preparação. Fred afirmou ainda que “[O Goya] é uma experiência única de Omakase, e com ele pode confiar”. Saiba mais neste link.

PUBLICIDADE

Kinboshi

Por fim, o chef Pedro Oliveira do Vista, recomendou o Kinboshi, segundo o especialista ele gosta muito desses izakayas. “Me apaixonei por esse estilo ainda no saudoso Bueno, do mesmo dono e chef”. Para Pedro, os estabelecimentos apresentam muito sabor e carinho em tudo que é feito. “Pra mim, o melhor gyutan de São Paulo”, concluiu.

Paladar Testou

Paladar Testou Foto: FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

PUBLICIDADE

O Paladar realizou um teste às cegas ao lado de profissionais para encontrar o melhor shoyu do mercado. As amostras foram avaliadas a partir de quatro critérios: aparência, consistência, aroma e sabor. Além de provar os molhos de soja fermentado in natura, o júri experimentou a combinação entre os produtos e o sashimi de atum. Saiba mais neste link.

Quis são as melhores marcas de shoyu do mercado?