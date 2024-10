O shoyu é um rico ingrediente que faz sucesso dentro e fora das cozinhas asiáticas. Com uma versatilidade que é vista na hora de temperar carnes, aromatizar caldos, saltear legumes e, também, como complemento do sushi e do sashimi.

A receita tradicional de shoyu é feita com grãos de soja cozidos e trigo tostado. Depois, é adicionado o Aspergillus oryzae, conhecido como koji, que dá início à fermentação, um processo semelhante ao do saquê. Essa fermentação é o que enriquece o molho, trazendo camadas de sabor que vão além do sal, de acordo com especialistas. São esses ingredientes que equilibram o sabor do shoyu, deixando-o mais suave e complexo.

Embora existam várias categorias de shoyu, o Paladar escolheu a versão tradicional para um teste às cegas. Os especialistas experimentaram 14 marcas disponíveis no mercado. Confira qual conquistou o terceiro lugar:

Arrifana

Testamos 14 marcas de shoyu do mercado; confira a 3ª melhor Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

O shoyu da marca paulistana ganhou medalha de bronze em um teste às cegas. Feito com soja e milho, sua fórmula inclui glutamato monossódico e corante caramelo. Ele tem um aroma suave, com um leve toque adocicado e sal na medida certa. Para mais detalhes, veja o link.

Além disso, outras duas marcas se destacaram entre as avaliadas: MN Food, com uma coloração mais clara, boa textura e um agradável aroma fermentado; e Kikkoman, que apresenta uma coloração clara, textura fluida e um toque herbal no aroma de fermentação.

