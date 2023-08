Chocolate branco é chocolate de verdade? Especialistas respondem

Afinal, chocolate branco é chocolate de verdade? Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Por muito tempo as pessoas acreditaram que chocolate branco, na verdade, não é chocolate de verdade. Mas, de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determina que, para ser chocolate, a barra “deve ser constituída de, no mínimo, 25% de sólidos totais de cacau. Ou seja, chocolate branco, é sim, chocolate de verdade.

Segundo o Paladar, a manteiga de cacau é um ingrediente nobre e caro, a Mestiço, que faz questão de extrair a própria manteiga, leva um dia inteiro para conseguir de dez a 15 quilos do ingrediente e suas barras brancas, como destacam as embalagens de 60 gramas, contém de 35% a 37% dessa manteiga .Como a marca não usa aromatizantes, é feito uma escolha a dedo os nibs de cacau para fazer a extração da manteiga, já que erros, como a sobrefermentação das amêndoas, podem trazer notas desagradáveis à manteiga.

Alguns chefs, tinham um certo preconceito com os chocolates brancos, por encontrarem apenas opções gordurosas no mercado. Mas, abriram conseguiram colocar o doce em seus menus a venda para os consumidores. Além disso, no mercado existem diversas opções que podem ser saboreadas, como as 12 testadas pelo Paladar.