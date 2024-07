Chocolate quente cremoso: descubra o ingrediente secreto para a bebida perfeita

O chocolate quente é uma das receitas que mais populares do inverno, assim como as sopas, os fondues e os caldos dos mais diversos sabores. A bebida é especialmente lembrada por seu sabor acentuado de chocolate e cremosidade evidente.

No entanto, para alcançar um resultado como esse, é necessário saber como preparar e quais ingredientes fazem a diferença. No caso do chocolate quente cremoso, a chef Gabriela Barreto menciosa que o creme de leite é ideal para adicionar a textura adequada da bebida, sendo ele o “ingrediente secreto” da bebida.

Ingredientes do chocolate quente cremoso

Para a receita, você vai precisar de 250 gramas de chocolate 70%, 250 ml de creme de leite, 1g de pimenta-preta em grão e 500 ml de leite integral.

Passo a passo

Preparar o chocolate quente cremoso é fácil: junte todos os ingredientes na panela em fogo baixo. Quando sentir que está bem quente, retire do fogo e logo em seguida cor para retirar a pimenta.

Uma sugestão é deixar esfriar por 1 hora para ficar ainda mais cremoso, e aquecer novamente quando for servir. Veja a receita completa aqui.

Melhor creme de leite do mercado

Utilize o melhor creme de leite do mercado para adicionar cremosidade ao seu creme de leite. O Paladar convidou especialistas para testarem 10 marcas do mercado, de caixinha e de lata, considerando aparência, sabor e consistência dos produtos.

Por fim, a Parmalat saiu como campeã, seguida da Italac e Paulista em um empate, e a Jussara fechando o pódio da classificação. Veja o resultado do teste completo.

Teste de creme de leite realizado na Confeitaria Dama. Foto: Tiago Queiroz

Melhor chocolate 70% do mercado

Para o chocolate quente perfeito, você vai precisar de chocolate 70% e pode usar o melhor do mercado eleito pelo teste do Paladar. 19 marcas foram provadas às cegas por especialistas convidados, ou seja, com as amostras separadas e não identificadas inicialmente, mas avaliadas em critérios específicos. Confira detalhes de todas as marcas avaliadas.