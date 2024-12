Qual chocotone tem a embalagem mais bonita para presentear no Natal?

Sabor, aroma e textura são critérios que precisam ser considerados na hora de comprar um bom chocotone. Mas além desses aspectos, também dá para levar em conta a embalagem, especialmente se você quiser presentear alguém neste Natal.

Pensando nisso, o Paladar incluiu, na grande degustação de chocotones e panetones de 2024, a categoria ‘’Para Presentear’'. Nela, especialistas provaram os dois tipos de produções natalinas.

No entanto, para além do sabor, a embalagem também fez parte da pontuação final. Apenas uma marca de chocotone ficou entre as favoritas: Motocó.

Mocotó

O confeiteiro Ale Sotero idealizou o Chotocó, oferecido pelo Mocotó, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira. O produto natalino ganhou destaque pela qualidade do chocolate utilizado na composição e casquinha crocante. A embalagem, chamativa pela brasilidade, também somou pontos positivos.

Chocotone Mocotó. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Outros panetones de chocolate

A categoria ‘’Para Presentear’' é apenas uma das que englobam todo o teste. No resultado geral, outros panetones de chocolate também ficaram como favoritos, especialmente por agradarem entre sabor, textura e aroma, critérios considerados pelos especialistas. Confira alguns deles:

Biscoitê : o chocotone Cioccotonê, tem massa úmida e fofinha, segundo os especialistas.

: o chocotone Cioccotonê, tem massa úmida e fofinha, segundo os especialistas. Fazemos pão : panetone de chocolate com avelã, que tem sabor equilibrado e massa úmida.

: panetone de chocolate com avelã, que tem sabor equilibrado e massa úmida. Le Blé Casa de Pães : panetone com gotas de chocolate ao leite, amargo e branco recebeu elogios por ser muito saboroso.

: panetone com gotas de chocolate ao leite, amargo e branco recebeu elogios por ser muito saboroso. Tre Bimbi : o panetone Chocolate com laranja se destacou pela textura leve e que desfia bem.

: o panetone Chocolate com laranja se destacou pela textura leve e que desfia bem. Vivianne Wakuda Pâtisserie: o panetone Choco laranja da marca apresentou aroma agradável e massa leve.

Melhores panetones e chocotones do Brasil

