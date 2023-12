Saiba onde comprar o panetone favorito dos chefs

Comer panetone é tradição de todo Natal e, na maioria das vezes, as pessoas têm suas marcas favoritas na hora de comprar o pão natalino. Com os chefs não é diferente e o queridinho deste ano é o panetone feito no Copacabana Palace.

Os primeiros comentários começaram no finzinho do ano passado, quando chamaram a receita do chef Nello Cassese de melhor do Brasil.

“O Copacabana Palace sempre preparou panetone, mas era uma receita à moda brasileira. Comecei a seguir a receita original, com o sabor, o aroma e a consistência de um legítimo panetone italiano”, disse Cassese nas redes sociais.

O panetone fez tanto sucesso no ano passado, que neste Natal o Cassese decidiu produzir 1000 unidades. O produto custa R$ 205 e restam poucas unidades - eles podem ser adquiridos no Restaurante Pérgula, localizado no hotel.