Churrasco vegano: saiba quais são as melhores opções para ir à grelha

O veganismo se popularizou muito nos últimos dez anos e muitas pessoas adotaram esse estilo de vida que evita qualquer ingrediente ou produto de origem animal na alimentação. Assim, carne, laticínio, ovos e mel não entram na dieta de pessoas veganas.

Atualmente, porém, são muitas as receitas que podem ser substituídas por opções veganas e até mesmo o churrasco entra na lista. Claro, que não com carne, mas com legumes e vegetais.

A grelha transforma texturas e suaviza o sabor, extraindo açúcares naturais que emprestam um toque adocicado aos vegetais. Entre as dicas para levar à grelha, estão cogumelos, minilegumes e endívias caramelizadas (veja aqui).

Além dessas opções, dá para grelhar praticamente tudo. Guacamole, pão, frutas, salada, bife de tofu com tahine e até molhos e bolo estão entre os alimentos que podem fazer parte de seu churrasco.

