Para complementar o churrasco: 3 receitas de acompanhamentos saborosos

Com vários tipos de carnes para saborear e bebidas à disposição, o churrasco representa mais do que uma refeição: também é uma oportunidade para reunir a família ou amigos.

Para complementar a sua mesa, separamos 3 receitas de acompanhamentos que trazem ainda mais sabor ao paladar quando unidas ao tradicional churrasco. Quer saber detalhes? Leia a matéria de Felipe de Paula.

Farofa de banana

Com o objetivo de misturar crocância e textura, basta 15 minutos para obter essa receita, que leva duas bananas entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Farofa de banana Foto: Felipe de Paula

Abraçadinho de bacon

Para complementar o churrasco, use batata bolinha, bacon e queijo coalho. Veja a receita completa aqui.

Abraçadinho de bacon Foto: Felipe de Paula

Molho de maracujá

Este preparo, do chef Melchior, é para quem gostaria de surpreender os convidados com um molho ideal para saborear com linguiça ou frango. Veja a receita completa aqui.

