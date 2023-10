Delivery de comida vegana em São Paulo? Conheça o Savana Vegan Food

No distrito da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, encontra-se o restaurante delivery da sócia Luilia Vicente Ferreira: o Savana Vegan Food. O nome faz menção à região de origem de sua família, o Rio Grande do Norte, considerada a ‘savana brasileira’.

O estabelecimento oferece opções de comida fast food livre de ingredientes de origem animal. “Quando me tornei vegana, eu não encontrava as coisas. Se queria pão, ‘carne’ de panela, eu tinha que fazer. Tive muita dificuldade, porque aqui não tinha opções, então tudo eu tinha que preparar”, relembra co-sócia Laisa, irmã de Luilia, em entrevista à Agência Mural.

Juntas, as irmãs abriram o restaurante em 2021, na cozinha de casa, com o objetivo de levar comida vegana de qualidade para os moradores da Vila Dionísia por um preço acessível, com marmitas a R$ 15. Um tempo depois, a falta de opções para o público com a restrição alimentar da região inspirou as empreendedoras a mudarem o cardápio, e então as marmitas foram substituídas por hambúrgueres, nuggets, batatas fritas, entre outros.

Hoje, o Savana Vegan Food oferece acompanhamentos a partir de R$ 15 e lanches a partir de R$ 20, incluindo pratos para ocasiões específicas, como o Natal, época em que ceias e panetones são oferecidos via encomenda.

