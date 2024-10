Conheça as 5 melhores padarias da Zona Leste de São Paulo

Para o ranking das melhores de 2024, a Padocaria divulgou a lista com as 25 padarias finalistas, confira aqui. Os estabelecimentos foram escolhidos por meio de votação popular, com resultados divulgados na última segunda-feira (7).

Agora, será selecionada uma vencedora por região. Para organizar a visita a cada uma delas, confira as 5 padarias finalistas da Zona Leste.

Big Pão Express

A Big Pão Express está sempre aberta. Seja com pizza, confeitaria e com o tradicional pão na chapa, o estabelecimento não decepciona os moradores da região.

Endereço: Av. Líder, 1743 - Cidade Líder, São Paulo.

Casa Nápoles

Tradição na região, a Casa Nápoles conta com um cardápio variado, que vai desde os clássicos doces e salgados de padaria, até preparações mais complexas.

Endereço: Rua Acuruí - Vila Formosa, São Paulo - SP

Nova Trivial

Ambiente tradicional e familiar, a padaria Nova Trivial traz os pratos tradicionais de padaria na região de Sapopemba.

Endereço: Av. Sapopemba, 11953 - Jardim Sapopemba, São Paulo - SP,

Nova Yara

Joia do bairro da Penha, a padaria Nova Yara é uma panificadora tradicional. Entrega tanto café da manhã quanto pratos executivos para o almoço da semana.

Endereço: R. Cap. João Cesário, 98 - Penha de França, São Paulo - SP

Vera Cruz

Desde 1924, a padaria Vera Cruz faz parte do bairro do Tatuapé. A casa serve desde clássicos, como café da manhã, sanduíches de metro e pizza.

Endereço: Av. Celso Garcia, 3784 - Tatuapé, São Paulo - SP

Como funciona a votação da Padocaria?

Para montar o ranking, mais de 800 estabelecimentos foram avaliados. Ao todo, foram mais de 36 mil votos válidos para chegar aos 25 finalistas. Para a segunda fase, além do voto popular, a Padocaria chamou 25 jurados especializados.

A competição conta com as seguintes categorias: Café, Pãozinho, Pão de Fermentação Natural, Pão na Chapa, Pizza de Padaria, Serviço de Frios, Sonho, Time de Chapeiros e Melhor Padaria de São Paulo. O resultado final será divulgado dia 5 de novembro.

Além disso, a Padocaria traz menção Hors Concours, ou seja, homenageia os estabelecimentos que conquistaram o tricampeonato no concurso. Em 2024, os Hors Concours são as padarias Cepam e Merci, respectivamente tricampeãs nas regiões Leste e Oeste, e Estado Luso, que venceu três vezes na categoria Melhor Pãozinho.