Conheça as cinco melhores padarias da zona oeste de São Paulo

Todo mundo sabe que é tradição paulistana tomar café da manhã fora de casa. Com a influência de um ritmo acelerado da cidade, as padarias são uma opção prática e acessível para todas as refeições do dia.

A primeira fase da Padocaria-SP na edição de 2024 terminou e elege suas 25 padarias finalistas nesta última segunda-feira, 7. Entre elas, cinco são da zona oeste capital.

Para a votação foram cerca de 61 mil votos, dos quais 36 mil válidos – ou seja, que foram confirmados por e-mail ou validação via contas do Google ou da Meta – para cerca de 800 estabelecimentos de toda a cidade, como explicado na matéria do repórter do Paladar, Matheus Mans.

Agora, para a segunda fase, que vai acontecer nos próximos dias, 11 a 27 de outubro, o Padocaria-SP terá novamente o voto do público e também a participação de um corpo de 25 jurados técnicos.

Melhores padarias da zona oeste de São Paulo

Casa de Pães Villa Real Estrela do Butantã Forno Fecchio Morgane Boulangerie Santa Micaela (Morumbi)

E as outras regiões?

Cada região da grande São Paulo foi consagrada com a escolha de suas melhores padarias. Na zona norte, por exemplo, cinco estabelecimentos foram para a próxima fase. Confira cada uma neste link.

Outro destaque na edição 2024 da Padocaria-SP são as padarias com menção honrosa, fora de competição, que foram três vezes campeões do concurso em uma mesma categoria: Cepam e Merci, respectivamente tricampeãs nas regiões Leste e Oeste.

Qual é o melhor pão na chapa de São Paulo?

O conjunto de votos do Padocaria-SP reuniu também no ano passado, uma lista das três padarias que oferecem os melhores pães na chapa de São Paulo. Nessa categoria de título ‘Melhor Pão na Chapa’, a Panificadora Ceci conquistou o primeiro lugar.

Saiba mais sobre o ranking e quais outros estabelecimentos foram destaque na grande São Paulo. A matéria completa está disponível aqui.