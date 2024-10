Padocaria 2024 elege as melhores padarias do Centro de São Paulo

Em São Paulo, é comum encontrar padarias praticamente a cada esquina. Elas oferecem uma variedade de alimentos, além de pães tradicionais, e assim são a escolha ideal, principalmente para um café da manhã ou da tarde.

No entanto, algumas padarias se destacam mais do que outras pela qualidade. A Padocaria 2024 comprovou isso ao eleger, nesta segunda-feira,7, as melhores padarias de São Paulo, de acordo com a matéria de Matheus Mans. Veja abaixo as protagonistas do Centro da cidade:

Amor In Pani

Localizada no bairro Aclimação, essa padaria oferece uma grande variedade de delícias, entre pães, sobremesas, cafés, pizzas, bolos, sopas e muito mais.

Bella Paulista

A Bella Paulista, situada na Cerqueira César, entra na lista pela qualidade e tradição, com 22 anos de história envolvendo sabor e autenticidade.

Campos Elíseos

No bairro Campos Eliseos, essa padaria possui não apenas produtos de panificação e confeitaria, mas também outras alternativas como lanches, pizzas e sopas.

Cascatinha

No bairro Santa Efigênia do Centro de São Paulo, você encontra a Cascatinha, uma padaria que une tradição e gastronomia com qualidade.

Galeria dos Pães

A Galeria dos Pães, no Jardim América, oferece pães, doces e outras delícias servidas 24h por dia todos os dias da semana, se tornando um local para consumir a qualquer momento.

Padocaria 2024

Na primeira fase da premiação da Padocaria 2024, realizada nesta última segunda-feira, 7, foram eleitas as melhores padarias da cidade de acordo com a votação direta do público.

Foram 36 mil votos válidos que consideraram aproximadamente 800 padarias de São Paulo. A segunda fase, ainda no mês de outubro, contará com a votação popular e de jurados técnicos.

Padocaria 2023

Em 2023, também foram eleitas as melhores padarias de cada região de São Paulo. No Centro, também se destacaram as padarias Bella Paulista, Campos Elíseos e Cascatinha, além de outras da mesma área e como um todo. Relembre.