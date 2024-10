Conheça as 5 melhores padarias da Zona Norte de São Paulo

Padocaria elege as padarias finalistas do ranking das melhores de 2024, confira a lista completa aqui. As panificadoras selecionadas foram escolhidas por meio de votação popular, mais de 36 mil votos em 800 estabelecimentos.

Das 25 padarias finalistas, 5 serão vencedoras, 1 de cada região da cidade. Além do voto popular, um júri especializado vai avaliar cada uma delas. Confira a lista das melhores padarias da Zona Norte de São Paulo.

Arizona

Clássica do bairro do Tucuruvi, a Arizona abre a lista. São opções diversas para café da manhã, almoço, lanches e jantar.

Endereço: Av. Nova Cantareira, 3254 - Tucuruvi, São Paulo - SP

PUBLICIDADE

Condessa

Em espaço familiar, a Condessa traz variedade de doces e salgados clássicos de padaria. Além de sucos, cafés e vitaminas.

Endereço: R. Conselheiro Saraiva, 696 - Santana, São Paulo - SP

Estado Luso

Tradicional da Vila Pauliceia, na Estado Luso é possível encontrar desde os pratos matinais tradicionais e almoço executivo até lanches rápidos especiais.

PUBLICIDADE

Endereço: Av. Águas de São Pedro, 298 - Vila Pauliceia, São Paulo - SP

Pá D’ouro

Ao lado da estação de metrô Parada Inglesa, a Pá D’Ouro oferece tanto buffet quanto opções a la carte, das mais clássicas as especiais.

Endereço: Av. Gen. Ataliba Leonel, 3267 - Parada Inglesa, São Paulo - SP

Panetteria ZN

PUBLICIDADE

Famosa pela “coxinha gigante”, a Panetteria ZN ocupa a quinta posição da lista de finalistas. Além dos salgados e outros pratos especiais, a padaria oferece os clássicos.

Endereço: Av. Eng. Caetano Álvares, 4740 - Mandaqui, São Paulo - SP

Onde comer pão na chapa em São Paulo?

O pão na chapa é clássico de todas as padarias na capital paulista. A Padocaria, todos os anos, busca encontrar o melhor pão na chapa de São Paulo. No ranking do ano passado da Padocaria, a Panificadora Ceci levou a medalha de ouro.

A competição ainda conta com as outras categorias: Café, Pãozinho, Pão de Fermentação Natural, Pizza de Padaria, Serviço de Frios, Sonho, Time de Chapeiros e Melhor Padaria de São Paulo. O resultado final da Padocaria 2024 será divulgado dia 5 de novembro.