Onde comer o melhor pão na chapa de São Paulo?

Em São Paulo, o verdadeiro café da manhã dos reis é o clássico pão na chapa com café. Esse hábito, tão brasileiro, atravessa gerações e está presente em inúmeros estabelecimentos da cidade.

Segundo o conjunto de votos do Padocaria-SP de 2023, a lista das padarias com os melhores pães na chapa em São Paulo consagrou a Panificadora Ceci com o primeiro lugar.

Na categoria ‘Melhor Pão na Chapa’, a Panificadora Ceci ficou no topo do pódio, seguida pela Panificadora Cepam e pela Estado Luso Pães e Doces, que também se destacaram pela qualidade do mesmo produto. Confira mais detalhes abaixo:

Onde pedir café da manhã em São Paulo?

PUBLICIDADE

Separamos também algumas dicas de estabelecimentos para você pedir um delivery na capital. Diversos lugares, desde restaurantes a padarias, disponibilizam opções de café da manhã por delivery, proporcionando uma excelente seleção de pães, doces e bebidas à pronta-entrega. Saiba mais neste link.

Aprenda receitas para o café da manhã

Se você quer aprender novas receitas para transformar seu café da manhã em casa, temos o caderno de receitas perfeito para sair da rotina.

As receitas incluem ingredientes variados para trazer mais sabor e criatividade à mesa. Entre as sugestões estão: croque madame, uma versão francesa do misto-quente; panqueca de banana; croissant recheado com queijo brie e geleia de pimenta, entre outros. Confira todas as receitas disponíveis aqui.

Brunch: a combinação perfeita entre café da manhã e almoço

PUBLICIDADE

Brunch do Feliciana Pães Foto: Elvis Fernandes/Divulgação

Acordou tarde e está em dúvida entre tomar café da manhã ou almoçar? O brunch, que combina as duas refeições, pode ser a escolha ideal. Como uma refeição que une diferentes momentos do dia, o brunch oferece uma deliciosa mistura de sabores.

Café, frutas, sanduíches, tortas, quiches, saladas, pães e até massas são opções quase sempre presentes em um bom brunch. Confira nesta matéria nossas sugestões de estabelecimentos onde você pode saborear o melhor dessa refeição em São Paulo.