Você já ouviu falar dos superalimentos? Pelo nome, dá para imaginar que não são simples ingredientes, mas, acredite, eles estão mais perto da sua cozinha do que você imagina. Não existe uma definição oficial, mas os alimentos conhecidos por essa nomenclatura são aqueles ricos em substâncias protetoras e que agregam benefícios à saúde.

O que classificam os superalimentos?

A classificação dos superalimentos serve para comunicar ao consumidor sobre o alto valor nutricional desses alimentos. A maioria deles é de origem vegetal e tendem a ser ricos em antioxidantes e outros fitoquímicos associados à diminuição do risco de doenças, como destaca a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Mas, lembre-se, nenhum alimento é mágico e de nada adianta consumir esses ingredientes, se o resto do cardápio não acompanhar escolhas saudáveis.

5 superalimentos para você incluir na alimentação

Receitas com superalimentos

Receitas com superalimentos são uma excelente forma de adicionar sabor e nutrientes ao seu dia a dia. Ingredientes como cúrcuma, alecrim e ora-pro-nóbis não só enriquecem o paladar, mas também oferecem diversos benefícios à saúde. Confira como essas combinações simples podem transformar suas refeições.

Azeite de alecrim

Azeite de alecrim. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O azeite de alecrim é um dos azeites trufados, também conhecido como azeite aromatizado, feito a partir da conserva de alecrim no azeite. Essa receita é perfeita para pão, sopa, caldo ou qualquer outro tipo de comida que precise de um toque especial e sutil. Veja a receita completa.

Chá verde com jasmim gelado e framboesas

Chá verde com jasmim gelado e framboesas. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Um drinque cheiroso e extremamente saboroso pela adição das framboesas e chá verde. Esse preparo encanta quem experimentar a bebida, além de contribuir para a saúde. Veja a receita completa.

Panqueca de banana com linhaça

Panqueca de banana com linhaça. Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

Com banana nanica, ovo, linhaça e aveia em flocos, você prepara facilmente essa panqueca, que é perfeita para consumir no café da manhã. Veja a receita completa.

Arroz com cúrcuma

Arroz com cúrcuma. Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

O arroz branco do dia a dia pode ficar ainda mais saboroso e extremamente nutritivo com a adição de cúrcuma, cebola e alho no preparo. Veja a receita completa.

Angu com creme de ora-pro-nóbis

Angu com creme de ora-pro-nóbis. Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

O angu é um prato clássico do Brasil feito à base de fubá e água, mas pode ficar ainda mais elaborado quando combinado com um delicioso creme de ora-pro-nóbis - planta considerada um dos superalimentos pelos benefícios que oferece. Veja a receita completa.