A cúrcuma já se tornou queridinha entre as pessoas que buscam manter uma alimentação saudável. Sendo assim, apresentamos aqui alguns benefícios, curiosidades e receitas para você aprender a usá-la em seu dia a dia. Para isso, pedimos a ajuda da professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti. Confira:

Uso crônico

Segundo a profissional, o uso da cúrcuma deve ser constante, seja via alimentação ou suplementação diária. Porém, quando usada como tempero, deve ser introduzido de 250 mg a 500 mg, de extrato padronizado a 95% de curcuminóides.

Cúrcuma é boa para…

De acordo com a especialista, a cúrcuma é ótima para tratar doenças inflamatórias, como a artrite e a fibromialgia, pois atua modulando genes inflamatórios. Além disso, tem potencial terapêutico para a redução do colesterol LDL e triglicérides, reduzindo, assim, o risco de doenças cardiovasculares e melhora da cognição. Alguns estudos também apontam a cúrcuma como um potencial contribuinte no tratamento do câncer, por causa da sua capacidade de estimar morte de células cancerígenas e potencializar os efeitos da quimioterapia e radioterapia.

Contraindicações

De acordo com Cavalcanti, em doses medicamentosas, a cúrcuma não deve ser usada por gestantes, lactantes e crianças, pois não temos estudos suficientes que garantam segurança nesses grupos.

Chegou ao Brasil nos anos 1980

Apesar de ter sido documentada pela primeira vez em 400 a.C., ela só chegou ao Brasil na década de 1980 e, até hoje, é um tempero ainda pouco explorado na culinária tradicional. Pensando nisso, trouxemos algumas receitas com cúrcuma para você aplicar o tempero diariamente. Veja abaixo:

Snack de grão-de-bico

Asse seu grão-de-bico e faça um petisco perfeito para comer quando bate a fome no meio da tarde Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

O grão-de-bico misturado com a cúrcuma, as ervas finas, a pimenta e o sal fica com o sabor na medida certa.

Confira a receita

Tiras de frango com cúrcuma refogadas com tomate pelado

Veja uma nova forma de preparar o frango Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

Um frango bem temperadinho, além de mais gostoso, torna a refeição do dia a dia mais especial. Esta receita da professora de nutrição leva cúrcuma, tomate pelado, pimenta-do-reino preta e sal.

Confira a receita

Arroz com cúrcuma

Saia do arroz branco básico de todo dia e inove usando a cúrcuma Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

O seu arroz branco pode ficar com sabor ainda mais enriquecido usando a cúrcuma, a cebola e o alho.

Confira a receita