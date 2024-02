Cliente recebe termo de responsabilidade ao pedir hambúrguer; saiba o motivo

Um cliente deixou o restaurante de um hotel do Canadá depois de receber um formulário de responsabilidade que o obrigava a assumir todos os riscos de uma possível contaminação ao pedir um hambúrguer com a carne ao ponto.

Essa diretriz não foi informada pela garçonete, porém, por tradição, o hotel Hilton serve proteínas bem cozidas -preservando-se de quaisquer perigos relacionados à saúde do consumidor.

Segundo o portal Pegn, a história foi compartilhada nas redes sociais. No final, o cliente optou por seguir as indicações do estabelecimento e não consumir o lanche, mas realizou o pagamento do pedido.