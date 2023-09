Os amantes de café, com certeza, não poderiam ter motivo melhor para comemorar: o Coffee Week Brasil volta a São Paulo para mais uma edição a partir de setembro. O festival comemora dez anos e, em 2023, foca em promover as diferentes possibilidades que o ingrediente oferece nos mais de 100 estabelecimentos participantes, e com um preço acessível.

Foram criados dois combos exclusivos para o evento, com preços fixados em R$ 14,90 e R$ 24,90. Cada estabelecimento vai poder criar sua própria variação, podendo servir café expresso, coado, quente, gelado e até em drinques alcoólicos, ao lado de acompanhamentos doces ou salgados. Ao utilizar os cafés selecionados e técnicas de cada casa, o Coffee Week pretende estimular as inovações e combinações criativas com a bebida.

Organizado por Julio Shiira em parceria com a empresa BaresSP, o evento pretende também colocar em destaque os locais em que o consumidor pode consumir café na cidade e, segundo o organizador, o Coffee Week vai mostrar que o café está presente e pode ser especial em muitos outros lugares para além das padarias e cafeterias.

O Coffee Week acontecerá entre os dias 29 de setembro e 15 de outubro, e a relação dos estabelecimentos participantes poderá ser encontrada em breve no site ou nas redes sociais do festival.

Confira abaixo alguns dos estabelecimentos participantes e opções de combos:

Fioretta

Capuccino médio + Trufa – R$ 14,90 / Café com leite médio + Cheesecake – R$ 24,90. Endereço: Alameda Campinas, 618 - Jardim Paulista.

Coffee Lounge:

Café especial coado + quiche (brócolis com bacon ou 4 queijos) – R$ 14,90 / Coffee & Tonic + Brownie - R$ 24,90. Endereço: Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1114 - Vila Olímpia.

Red Coffee & Co.:

Café coado da casa + bolo de cenoura com cobertura de chocolate - R$ 14,90 / Cappuccino acompanhado de baguete de fermentação natural com manteiga na chapa - R$ 24,90. Endereços: Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 416 - Alto da Boa Vista / Rua Francisco Leitão, 120 - Pinheiros.

Capi Café

Cold brew com laranja bahia e perfume de cardamomo + de mousse de limão siciliano com lemon curd - R$ 14,90 / Latte de caramelo salgado com pimenta da Jamaica + baguete de fermentação natural com creme de queijos e queijo tulha da Fazenda Atalaia finalizado com caramelo salgado - R$ 24,90. Endereço: Rua Pirapora, 16 - Paraíso.

Beni Café

Café expresso + brioche na chapa - R$ 14,90 / Café coado + croissant - R$ 24,90. Endereço: Rua da Graça, 218 - Bom Retiro.

Provence Cafés

Latte, Xarope de lavanda + mini croissant com canela e açúcar - R$ 14,90 / Cold Brew, xarope de lavanda e água de Coco + croissant com geleia de pimenta - R$ 24,90. Endereço: Rua Serra de Japi, 1378 - Vila Gomes Cardim.

Brownie Affair

Café expresso, macchiato ou cappuccino pequeno + pão de queijo coquetel da Serra da Canastra e um mini brownie em qualquer sabor do cardápio - R$ 14,90 / Prensa francesa ou expresso + brownie salgado médio e um brownie clássico médio - R$ 24,90. Endereço: Rua João de Sousa Dias, 453 - Campo Belo.

Zud Café

Café tequila no expresso + pão de queijo com queijo da Canastra na chapa - R$ 14,90 / Café filtrado na Hario (microlote do dia) + pão de azeite artesanal com requeijão na saída - R$ 24,90. Endereço: Rua Barão de Tatuí, 377 - Vila Buarque.

Café Habitual

Café coado orgânico (200ml) - duas opções de grãos especiais (Mundo novo ou Icatu) e 1 opção de bolo entre bolo de tangerina, bolo de abobrinha ou bolo de coco com capim limão - R$ 14,90 / As mesmas opções de café e bolo + pão de queijo multigrãos com queijo feta, queijo minas, linhaça e tomilho - R$ 24,90. Endereço: Alameda Tietê, 602 - Jardim Paulista.

Pikurruchas

Café expresso com base de brigadeiro de doce de leite, espuma de leite e raspas de caramelo + brigadeiro (sugestão de harmonização: brigadeiro de pistache) - R$ 14,90 / Latte Macchiato com base de brigadeiro belga e borda com brigadeiro + pão de queijo - R$ 24,90. Endereço: Rua Diana, 695 - Perdizes.

Coffee Week Brasil - São Paulo

Data: de 29 de setembro a 15 de outubro de 2023

Preços: de R$14,90 e R$24,90

Site: www.coffeeweekbrasil.com.br

Instagram: @coffeeweekbrasil