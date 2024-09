Uma das bebidas mais consumidas do mundo, o café está presente no dia a dia das desde o café da manhã até o fim da tarde. Apesar de saboroso e cotidiano, o café é lembrado sempre por seus resultados, como os efeitos da cafeína no organismo. Cientificamente, fazer café nada mais é que extrair a cafeína da semente torrada e moída do cafeeiro.

Efeitos da cafeína

A substância é considerada a droga estimulante mais consumida no mundo, produzindo efeitos benéficos na saúde, desde que seja consumida sem exageros. A diferença entre a cafeína ser benéfica ou prejudicial está na quantidade consumida.

Vale destacar que a cafeína é uma substância classificada como alcalóide, sendo, portanto, fatal caso sua dose for excessiva. Para saber mais sobre os efeitos da cafeína, leia a matéria de Ensei Neto, no blog Um café para dividir.

Dose de cafeína por pessoa

A conta aproximada para saber o quanto de cafeína uma pessoa deve consumir para tomar um cafezinho é a de se multiplicar 200 mg de cafeína pelo seu peso. Assim, uma pessoa que pesa 70 kg, teria de consumir algo entorno de 14 g de cafeína para um efeito fatal. Porém, essa quantidade é estupidamente grande, equivalendo a quase 100 doses de um clássico expresso.

Teste café moído e torrado

Café em pó moído e torrado. Foto: Freesia/Adobe Stock

O cafezinho de todos os dias costuma ser na maioria das vezes o tradicional moído e torrado, facilmente encontrado no supermercado. Para encontrar o melhor do mercado e ajudar os consumidores, o Paladar convidou especialistas a realizarem um teste às cegas com 11 marcas de café moído e torrado. Ao final da degustação, eles definiram um ranking com os produtos. Veja o resultado.

Teste de café solúvel

Café solúvel liofilizado. Foto: Виктория Попова - stock.adobe.com

Uma das muitas alternativas que facilitam o consumo de café - e os efeitos da cafeína - é a versão solúvel, que fica melhor a cada ano, inclusive com café liofilizado. E para descobrir as melhores marcas do mercado, o Paladar testou às cegas seis amostras dessa opção de bebida. Veja o ranking completo.