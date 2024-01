Com 1 milhão de fios de açúcar, barba de dragão viraliza em vídeos no TikTok

A sobremesa conhecida como Barba de Dragão, que acredita-se ser originária dos países asiáticos, ganhou popularidade em conteúdos do TikTok. Apesar dos seus ingredientes simples, o destaque da receita está no modo de preparo, que visa chegar a 1 milhão de fios de açúcar.

Conforme a receita descrita no portal Band, xarope de milho, água, açúcar e vinagre são combinados no fogo até formar uma guloseima densa. Quando estiver fria, basta manusear com as mãos para criar um círculo e dobrar várias vezes com auxílio de maisena como no vídeo do TikTok.

É importante destacar que os fios se multiplicam com a quantidade de dobras, não é necessário fazer os movimentos tantas vezes. Ao finalizar, o aspecto da barba de dragão apresenta a aparência de fios fininhos.

“Isso aqui derrete na boca”, explicou a influenciadora Cami ao descrever a experiência de degustar a sobremesa em seu vídeo no TikTok. Basta explorar o aplicativo para ver as tentativas de outras pessoas em acertar a receita do doce intrigante.