Vídeo: Participante do Masterchef+ é fenômeno do TikTok e já deu selinho em Luisa Sonza; assista

Nesta terça-feira (21) está de volta para a segunda temporada o spin off do programa culinário mais popular do Brasil, o MasterChef+, voltado para participantes acima de 60 anos de idade, que prometem trazer comida boa e, claro, muita diversão à tela da TV.

Entre os candidatos da temporada está a influenciadora digital Vovó Terezinha, vinda de Feira de Santana (BA). Com mais de dois milhões de seguidores no TikTok aos 73 anos, Tereza alimenta suas redes com vídeos de receitas deliciosas regados com um humor peculiar que arranca gargalhadas do público.

Recentemente, a influenciadora compareceu a um show de Luísa Sonza em Salvador e, além de prestigiar a performance ao vivo da cantora, teve acesso ao seu camarim para conhecê-la pessoalmente e, pasmem, dar um selinho!

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.