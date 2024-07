Quanto custa comer bem no Centro de São Paulo?

São Paulo foi eleita uma das melhores cidades gastronômicas do mundo, além de possuir um centro histórico importante. O local abriga cultura, história e restaurantes com diversas culinárias e preços para ‘’todos os bolsos’'. Comer bem no centro de São Paulo é uma experiência imperdível, onde é possível encontrar opções que vão desde tradicionais até contemporâneas.

Na matéria de Matheus Mans, o Paladar selecionou nove restaurantes para comer no Centro de São Paulo, e aqui destacamos três deles para que você possa conhecer um pouco da gastronomia da região e, claro, fazer uma visita completa:

Conceição Discos

Comandado pela chef Talitha Barros, este café-restaurante oferece pratos como galinhada com ovo frito, pão de queijo recheado com pernil, arroz de suã, pudim de leite e uma seleção de cervejas. Com preços variados, a chef inova diariamente com sugestões fora do cardápio.

Galinhada com ovo frito da chef Thalita Barros, do Conceição Discos Foto: DANIEL TEIXEIRA

Almanara República

Está procurando um restaurante para experimentar comida árabe? O Almanara é especializado nesse tipo de culinária. O destaque da casa é um rodízio que inclui os principais pratos típicos da cultura, como kafta, esfihas, kibe cru e outras opções por R$ 119,90.

O ambiente é considerado histórico, porque é o primeiro restaurante da rede, aberto em 1950 no mesmo prédio, e desde então expandiu principalmente em shoppings.

Restaurante tradicional de pratos libaneses, o Almanara atua na capital paulista desde 1950 e não cobra taxa de rolha. Foto: Nilton Fukuda|Estadão

Fôrno

O chef Filipe Fernandes comanda a cozinha deste restaurante com proposta casual e que abrange a diversidade culinária da região, com preços variados conforme o pedido. Entre os destaques, estão o sanduíche de pastrami acompanhado de fritas (R$ 110), além da pizza, massas frescas e outros sanduíches famosos entre os clientes do Fôrno.

Sanduíche de Pastrame do restaurante Fôrno Foto: Filipe Fernandes

Outros restaurantes do Centro de São Paulo

A lista também inclui outros restaurantes para comer bem no Centro de São Paulo, como o A Casa do Porco, eleito um dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2024 sob o comando da Chef Janaína Torres, e mais outros lugares separados para contemplar os melhores restaurantes para comer no Centro de São Paulo.

Onde tomar bons drinques no Centro de São Paulo?

Se você está em busca de bons drinques na cidade, o Paladar separou uma lista de bares e restaurantes que servem desde drinques tradicionais até aqueles preparados com ingredientes inovadores. Seja qual for a sua preferência, vale uma ida para experimentar as opções, que estão em várias regiões do centro histórico. Confira aqui.