O que comer no 3° melhor restaurante da América Latina?

Com um acervo rico em qualidade gastronômica, o 50 Best traz uma coletânea especial de restaurantes que conseguem multiplicar o prazer da degustação e fazer das experiências culinárias um momento inesquecível. Uma dessas seleções é a categoria de restaurantes destaques da América Latina, que unem culturas diversas com iguarias únicas.

Um desses estabelecimentos notórios é o El Chato, localizado em Bogotá, na Colômbia. Responsável por pratos que fizeram os jurados salivarem e um ambiente confortável e singular, o restaurante de Álvaro Clavijo se destaca por seu menu provocativo e diverso.

O que comer no El Chato?

Em sua matéria ao Paladar, a jornalista Fernanda Meneguetti aponta o menu diferenciado e misturas ímpares que harmonizam muito bem. O mini espetinho de melão e as ovas de truta e garum, por exemplo, receberam uma atenção especial por seu sabor e a inovação do molho, que é à base dos vegetais da Vida Orgánica, uma espécie de fazenda agro regenerativa.

De maneira dadaísta - como Meneguetti descreve - o menu de Álvaro se aventura em diversos universos e traz consigo experiências gastronômicas como o coraçãozinho de galinha inspirado em uma madrugada qualquer no Galeto Sat’s com o amigo brasileiro Rafa Costa e Silva ou o arroz de coelho que abraça o afeto da comida de mãe e a dupla Nacionalidade da Espanha e da Coreia.

Guayaba: mini sanduíche de queijo e alho negro; viera selada com feijoa e salicórnia; portobello fermentado com estragão, sementes de tamarindo, camarão e caldo de algas Foto: El Chato / DIVULGAÇÃO

50 Best

Considerado como um dos mais importantes prêmios gastronômicos do mundo, o 50 Best abraça a modernidade e elege os melhores restaurantes do mundo com base em critérios transparentes e representativos. Fundado em 2002 pela revista britânica Restaurant, ele também diversifica suas categorias e elege rankings regionais. Saiba mais sobre a premiação.

Vencedores do Latin America's 50 Best 2024 Foto: Danielle Nagase/Estadão

Melhores restaurantes da América Latina

