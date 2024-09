Comida coreana não é tão difícil de encontrar e, acredite, são vários os estabelecimentos no Brasil dedicados a apresentar essa culinária tradicional. Especialmente em São Paulo, onde há uma grande variedade de restaurantes coreanos.

De olho nessa tendência gastronômica, o Paladar foi atrás de descobrir os melhores restaurantes que oferecem comidas do tipo, que vão desde o clássico bibimbap até cortes de carne preparados no churrasco coreano. Descubra tudo sobre esses locais na matéria de Matheus Mans.

A seguir, confira três restaurantes coreanos imperdíveis em São Paulo.

Moah

Um espaço moderno que apresenta uma grelha no centro da mesa para o tradicional churrasco coreano, onde os próprios clientes colocam a carne para assar. Para as entrada, é uma boa opção o Ojinhobokum, que é uma porção de lulas e vegetais refogadas ao molho picante, acompanhando duas porções de arroz. Se não quiser gastar tanto, outra sugestão é o guioza.

Na área dos churrascos, um dos mais tradicionais é o Bulgogui, com fatias finas de contrafilé marinadas no molho de soja, óleo de gergelim, pera, mel e especiarias. A casa também conta com opções de pratos individuais.

Endereço: Praça Gen. Polidoro, 111, Aclimação

Komah

Localizado na Barra Funda, o restaurante do chef Paulo Shin traz pratos tradicionais, um ambiente moderno e serviço informal. As filas são longas e a comida maravilhosa. O Komah já ficou duas vezes entre os 100 melhores pratos da cidade eleitos pelo Paladar: com o kimchi bokumbap (arroz em caldo suíno com cremoso omelete por cima) e o yukhoe (steak tartare coreano).

Endereço: R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda

Portal da Coreia

Como o nome já diz, a ideia é trazer a Coreia para dentro do restaurante com pratos deliciosos. O menu conta com tipos de comida coreana clássicas da atualidade, como o tteokbokki, comida de rua sul-coreana à base de teokk (massa de arroz) e eomuk, (massa de peixe) que são envolvidos por pasta de pimenta gochujang e servido com ovo cozido e cebolinha, além do dolsot bibimbap (à base de arroz, legumes, cogumelos, carne moída e ovo).