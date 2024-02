Comida coreana: aprenda a fazer o tradicional kimchi em casa

Intensamente salgado e picante, o kimchi é um alimento presente na mesa do dia a dia da maioria dos coreanos, acompanhando ensopados, frituras, carnes e outros itens que compõem regularmente suas alimentações, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar.

O prato é obtido através de um método específico de fermentação de vegetais, e seus primeiros registros datam do século VII d.C., como uma forma de conservar alimentos em salmoura para garantir uma alimentação básica em meio a invernos rigorosos.

Segundo Lisandra Paraguassu, na matéria ‘Tradição na Coreia, Kimchi faz sucesso no Brasil’, a conserva inicialmente era feita apenas com água e sal, armazenadas em jarras de barro e enterradas por um longo tempo, e eram feitas com folhas, legumes e até frutas. O kimchi como é conhecido hoje só passou a ser feito a partir do século XVII por influências japonesas, incorporando pimenta e acelga na receita.

A iguaria tem se popularizado em outros países e aparecido em cardápios de restaurantes, além de ser encontrada pronta em potes à venda em lojas e empórios especializados, como é o caso de alguns bairros centrais de São Paulo (Bom Retiro, por exemplo), mas é possível fazê-la em casa utilizando pés de acelga, gengibre, alho, pimenta em flocos e alguns outros ingredientes. A receita completa está disponível aqui.