Comida natalina brasileira: 5 receitas para uma ceia inesquecível

À medida que nos aproximamos da época festiva, as famílias começam a se preparar para o tradicional jantar de Natal. Durante este período, os supermercados ficam movimentados e as ideias para montar uma ceia memorável começam a surgir. Mas você sabia que é possível criar uma ceia natalina totalmente com pratos brasileiros?

Para ajudá-lo a planejar um menu autenticamente nacional, selecionamos 5 receitas que utilizam ingredientes típicos do Brasil. Essas receitas variam entre pratos doces e salgados, garantindo uma ceia natalina repleta de sabores que representam a riqueza da nossa culinária. Confira a lista completa e prepare-se para impressionar seus convidados com uma ceia natalina brasileira autêntica e deliciosa.

Cheesecake de goiaba

Classificada como fácil pela chef Morena Leite, esta receita é uma delícia que combina a crocância sutil de biscoitos na base com a suavidade predominante do creme de leite condensado, frutas e açúcar. Uma combinação perfeita para quem busca um doce equilibrado e saboroso. Siga o passo a passo para recriar esta maravilha em sua cozinha. Confira o passo a passo.

Farofa

Apesar de muito tradicional na mesa das famílias, essa farofa leva também flocos de milho, bacon e azeitonas. Além disso, combina muito bem com os pratos principais, a exemplo um pernil. Saiba mais sobre a receita.

Pernil de ovelha

Falando em prato principal, aqui está: inove com a receita de Carla Tellini. O rendimento de até 46 porções vai servir para toda a família - até para os próximos dias. Outra indicação é servir com frutas ou folhas.

Pudim de castanha-do-pará

As oleaginosas são fáceis de serem encontradas, ainda mais nos comércios de vendas de produtos naturais. Além disso, nesse passo a passo considerado fácil, você consegue saborear muito mais sabor do que apenas com a calda de caramelo.

Bacalhau ao leite de coco

A receita chef Thiago Castanho leva leite de coco e pode tranquilamente ser o prato principal da sua ceia com comidas brasileiras. Com o rendimento de 4 porções, o prato segue a tradição do Pará. Confira detalhes clicando aqui.