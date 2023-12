Ceia de Natal da família real: ex-chef surpreende com revelações inesperadas

Darren McGrady, ex-chef de cozinha do Palácio de Buckingham compartilhou detalhes da ceia de Natal da Família Real durante uma entrevista à Revista OK!. Com 15 anos de serviço no palácio, McGrady revelou informações exclusivas.

“Quando se trata de festividades, eles são bem tradicionais”, disse McGrady, dando uma visão do meticuloso processo de seleção do cardápio.

O que pode surpreender é que, ano após ano, as escolhas para o jantar de Natal são surpreendentemente consistentes. O prato principal, uma preferência do Rei Charles, é o clássico peru. McGrady explicou que, embora haja variações nos acompanhamentos, como purê de batata, recheio de castanha ou sálvia, cebola, molho de cranberry e molho de pão, a comida permanece praticamente a mesma a cada ano.

“O peru é servido com purê de batata assada, recheio de castanha ou sálvia e cebola, molho de cranberry e molho de pão. Os vegetais incluem couve de Bruxelas, cenoura e pastinaga assada”, detalhou McGrady.

Ao longo dos anos, McGrady também destacou a presença constante do pudim de Natal e dos coquetéis que fazem parte da tradição da Família Real.

Assim, mesmo com inúmeras opções disponíveis para servir aos monarcas conhecidos globalmente, eles optam por manter uma alimentação quase que como um ritual, onde a tradição é priorizada. Cada um com suas preferências, afinal.