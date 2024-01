Como congelar alimentos para a semana inteira? Veja 5 dicas importantes

O hábito de congelar alimentos é um método de preservação que pode ampliar a praticidade diária dos nossos afazeres, mantendo as características dos alimentos e evitando a proliferação de substâncias indesejadas. Por isso, separamos 5 dicas para você não errar nesse tipo de armazenamento.

Na matéria escrita por Luigi Di Fiore, ‘Confira o que fazer e o que evitar na hora de congelar alimentos em casa’, você terá um guia completo que contou com a ajuda do nutricionista Igor Medeiros para elaborar um passo a passo com dicas que vão desde recipientes mais indicados até a manutenção do congelador.

Quantidades

Inicialmente analisando o momento em que vamos guardar o alimento, devemos ponderar a dosagem dos alimentos e espaços no freezer, para que a capacidade adequada cumpra o congelamento rápido e eficiente.

Validade

Quando você estiver prestes a colocar os insumos no congelador, uma dica geral do profissional é acrescentar a data de validade de cada produto em uma etiqueta no recipiente. Dessa forma, é possível ainda acompanhar a qualidade mesmo depois de retirar a comida da embalagem original.

Organização

Depois de avaliar as quantidades necessárias em cada recipiente, a divisão de espaço no congelador é um passo importante. Igor Medeiros explica que o acúmulo excessivo causa o peso de uma comida sobre a outra, além de consequências como a evaporação do gelo.

Recipientes

A indicação para esse armazenamento são os potes de vidro, assim como de plástico e saquinhos - que devem conter o mínimo de ar. “Compre recipientes plásticos específicos para isso, que sejam entre os tipos 1, 2, 3 e 6, e leia as instruções do fabricante para saber as temperaturas adequadas de uso”, completa o nutricionista.

Descongelar

Depois que você retirar algum insumo do congelador, o ideal é não voltar o recipiente novamente para o freezer. Isso porque essa ação é considerada arriscada, visto que pode prejudicar a qualidade do alimento.