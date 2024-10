Como escolher a jabuticaba perfeita?

A jabuticaba, conhecida pela sua cor arroxeada e sabor doce, é fácil de ser encontrada no Brasil. A fruta é muito utilizada no preparo de doces, geleias e compotas, mas também pode ser utilizada em molhos “agridoces” para acompanhar pratos salgados.

No entanto, mesmo com toda sua popularidade, muitas pessoas têm dúvidas na hora de escolher a jabuticaba perfeita. Segundo especialistas, você deve optar pelas frutas com a casca brilhante, fina e com a cor bem preta. Quando a jabuticaba está com a casca dura e meio amarelada, é sinal de que não está madura.

Benefícios da jabuticaba

A jabuticaba traz diversos benefícios. A fruta é rica em antocianina, pela cor da casca e da polpa, oferecendo uma ação protetora no organismo, já que a substância ajuda a neutralizar os radicais livres. Ela também contém sais minerais, como o potássio e o fósforo, além de vitaminas do complexo B e grande quantidade de fibras, que são guardiãs do intestino.

Alguns estudos indicam que a junção desses dois elementos pode influenciar à saúde do coração, que atua no equilíbrio das taxas de colesterol.

Rica em antocianina pela cor da casca e da polpa, apresenta ação protetora no organismo; aprenda receitas. Foto: felipe Rau/ AE

Receitas com jabuticaba

Agora que você sabe os benefícios da jabuticaba e como a escolher a melhor versão da fruta que é mega versátil na cozinha, separamos algumas sugestões de receitas para você reproduzir em casa.

Pudim de jabuticaba

Pudim de jabuticaba Foto: Ana Bacellar

As receitas que utilizam jabuticaba são uma ótima opção para enfrentar os dias de calor. Esse pudim, por exemplo, é bem leve, apresentando uma combinação da maciez do pudim e a doçura da calda de jabuticaba. Saiba mais neste link.

Molho de jabuticaba para carnes

Molho de jabuticaba para carnes Foto: Felipe Rau/ Estadão

Nessa outra sugestão, o molho é um ótimo complemento para a carne. Os ingredientes contam ainda com amido de milho e apresenta apenas quatro passos no modo de preparo. Confira cada um deles aqui.

Geleia de jabuticaba

Geleia de jabuticaba Foto: Thaís Barca/ Divulgação

Por fim, aprenda a fazer uma geleia fácil e deliciosa, feita apenas com as frutas, água e açúcar. Confira o passo a passo completo disponível neste link.