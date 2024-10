Como escolher o vinho ideal para o seu casamento? Confira 5 dicas

Chegou o grande dia! O casamento é um momento especial na vida do casal. São tantas preocupações para garantir que tudo saia perfeito. É preciso pensar nas melhores opções que agradam os convidados, inclusive os vinhos.

Tem quem prefira vinhos encorpados, outros espumantes, e bate a dúvida: branco, tinto, rosé, como escolher? Conheça os principais erros e veja dicas para acertar nas escolhas, segundo informações da Food & Wine.

Compre do comércio local

Os fornecedores tendem a empurrar os rótulos mais caros e que, muitas vezes, não compensam pelo sabor. A dica é fazer uma pesquisa pelo comércio local, assim é possível conhecer vinhos produzidos localmente e incentivar pequenos produtores.

Organize uma degustação

Junte o noivo, a família e amigos mais próximos e faça uma degustação com os vinhos escolhidos para o casamento. O encontro vai ser divertido e ajuda a ver se as escolhas estão agradando os convidados. Assim, é possível até trocar alguns antes do grande dia.

Opte pelo clássico

Vinhos “da moda” nem sempre são uma boa opção para grandes eventos, especialmente para casamentos. O novo e excêntrico pode empolgar, mas as chances de agradar o paladar dos convidados são menores.

Deixe a harmonização de lado

Essa dica pode ser ousada, mas o casamento já é cheio de preocupações, o ideal é não encanar tanto com as combinações entre os vinhos e as refeições. Opte por vinhos que harmonizam com vários pratos. E vá misturando os tipos durante o evento.

Compre a mais

Por fim, compre a mais! É aquele velho ditado: “É melhor sobrar do que faltar”, o mesmo vale para as bebidas em um evento. Se comprar em excesso, dá sempre para levar para a casa.

Receita: bolo de casamento da Janaína Rueda

Além dos vinhos, o bolo é muito importante na hora do casamento. Janaína Rueda, uma das melhores chefs do mundo, segundo o ranking internacional 50 Best, escolheu preparar um clássico para o seu casamento.

A chef do restaurante Dona Onça optou bolo de abacaxi com coco, tão amado nas festas brasileiras. O sabor, embrulhado em papel alumínio, marcou presença nas comemorações de aniversários. Confira a receita completa da versão da chef aqui.